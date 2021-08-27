مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو

2021/08/27 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، تعاقده رسميا مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس الإيطالي.

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ونشر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي في تويتر صورة للنجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، مع تعليق "مرحبا بك في بيتك"، من دون الإعلان عن القيمة المادية أو مدة العقد حتى الآن.

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