2021/08/27 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص من مطار كابول لا تزال تواجه “تهديدات محددة وذات مصداقية”، وذلك غداة هجوم انتحاري دام، أسفر عن مقتل 85 شخصا بينهم 13 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تتوقع هجمات جديدة على مطار كابل المركز الخبري الوطني.

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