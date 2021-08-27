البنتاغون يكشف بعض التفاصيل حول هجوم مطار كابول ومنفذ الهجوم

2021/08/27 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الدفاع الأمريكية بعض التفاصيل حول التفجير الانتحاري المميت قرب مطار كابول، الخميس، فيما أشارت أيضًا إلى أنه لا يزال هناك جهود لجمع المزيد من المعلومات بشأن الحادث.

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