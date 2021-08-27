2021/08/27 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: إذا لم تنجح الدبلوماسية مع إيران فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات أخرى

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