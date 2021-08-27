اخماد حريق اندلع بمخازن للاعلاف الحيوانية في ميسان

2021/08/27 | 20:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اخمدت فرق الدفاع المدني في ميسان ، حريقاً اندلع في مخازن للاعلاف الحيوانية في قضاء كميت بالمحافظة”.وقال مصدر، ان “الحريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل اية اصابات او خسائر بشرية عدا الخسائر المادية”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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