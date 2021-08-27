امريكا تسلم العراق 500 ألف جرعة من فايزر

2021/08/27 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، اليوم الجمعة، تسليم العراق، 500 ألف جرعة من لقاح فايزر. وقالت السفارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “الولايات المتحدة تسلم العراق 500 ألف جرعة […]

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