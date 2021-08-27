نص رسالة كريستيانو رونالدو إلى فريقه السابق يوفنتوس وجماهيره

2021/08/27 | 20:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجّه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء الجمعة، رسالة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وجماهيره.وجاء في الرسالة التي نشرها “الدون” على منصته في موقع “إنستغرام”، وتابعها “ناس”، مانصّه: “اليوم أخرج من نادٍ رائع ، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا.لقد بذلت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب دائمًا مدينة […]

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