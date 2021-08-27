العراق يتسلم 500 ألف جرعة لقاح فايزر من الولايات المتحدة

2021/08/27 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، الجمعة، تسليم العراق، 500 ألف جرعة من لقاح فايزر.

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وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 آب 2021) إن "الولايات المتحدة تسلم العراق 500 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد19) في السليمانية".

وأضافت، "ندعم التطعيمات الآمنة والفعالة من خلال توفير 3 شاحنات مبردة للمساعدة في النقل الآمن للقاح والأدوية المهمة الأخرى عبر ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان في البلاد".

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