“لاليجا” ترفع دعوى قضائية ضد “فيفا”

2021/08/27 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدمت رابطة أندية الدوري الإسباني “لاليجا”،اليوم الجمعة، بيان استئناف وإجراءات احترازية ومؤقتة أمام محكمة التحكيم الرياضي ودعوى قضائية أمام المحاكم العادية في سويسرا ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي يسمح لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بزيادة موعد استدعاء اللاعبين من 9 إلى 11 يوما.

وقال البيان: “تقدم رابطة الليجا هذا الطلب أمام محكمة التحكيم الرياضي دفاعا عن نزاهة المنافسة وحقوق الأندية المتضررة، بسبب استدعاء اللاعبين إلى منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، نظرا لزيادة فترة التوقف الدولي في أيلول تشرين الأول 2021 إلى يومين”.

إلى جانب ذلك، أكدت رابطة الليجا في البيان أنه “في اتحادات أخرى كيويفا وكونكاكاف لم تُمدد مدة استدعاء اللاعبين ليومين، رغم أنهم سيلعبون نفس عدد المباريات مع منتخباتهم” وأن الاتحادات نفسها بذلت مجهودا للتأقلم مع مدة العشرة أيام، بهدف عدم الإضرار بالدوريات المحلية”.

من جانبها، اتفقت أندية الدوري الإسباني، في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، على “إبلاغ لاعبيهم المستدعيين من جانب منتخباتهم الوطنية باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، باستحالة انضمامهم إلى منتخباتهم، وبدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد تمديد فترة إقامة مباريات المنتخبات”.

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