القبض على متهمين بالمخدرات والتهديد في بغداد

2021/08/27 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمَين بقضايا المخدرات وآخر بتهمة التهديد ببغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من الهيئة التحقيقية لقسم استخبارات الفرقة ، ألقت القبض على متهمَين مطلوبين وفق أحكام المادة 28 “مخدرات” في منطقة حي الإعلام “الزراعي” ، وضبط بحوزتهم 2 قداحات ، 2 بايبات للتعاطي”.

واضافت انه “في ذات السياق تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفرزة من مركز شرطة الشهيد شهاب التميمي ، من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 413 “اعتداء عمد” في منطقة “الشعلة” غرب بغداد ، والصادرة بحقه مذكرة قبض من مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية”.

واشارت القيادة الى انه “تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب اصولياً”.

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