2021/08/27 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الأمناء، جعفر الونان، اليوم الجمعة، ان مؤتمر بغداد سيفتح افاقا واسعة للسلطة الرابعة بين البلدان المشاركة، مشددا على تسليط الضوء بما يتعلق بمواجهة الارهاب والنهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الونان يؤكد: مؤتمر بغداد سيفتح افاقا واسعة للسلطة الرابعة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الونان يؤكد: مؤتمر بغداد سيفتح افاقا واسعة للسلطة الرابعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الونان يؤكد: مؤتمر بغداد سيفتح افاقا واسعة للسلطة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).