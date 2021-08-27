قطعات أمنية تدخل حالة 'الانذار القصوى' في بغداد

2021/08/27 | 21:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت شرطة المرور في بغداد، الجمعة، حالة "الانذار القصوى" ضمن خطة تأمين قمة بغداد المقررة يوم غد السبت.

وقال مصدر في تصريح صحفي تابعه NRT اليوم، (27 اب 2021)، ان قطعات شرطة المرور دخلت حالة في "الانذار القصوى" ضمن خطة تأمين القمة يوم غد السبت.

وأوضح المصدر، أن "قطعات ستباشر بقطع منطقة الواجب؛ طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض مناطق الكرادة في الساعة السادسة صباح يوم غد".

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