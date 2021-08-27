2021/08/27 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الولايات المتحدة تعلن مساندتها لمؤتمر بغداد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:29

واع/

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