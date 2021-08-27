محمد رمضان يدير ظهره للضجة حول منحه

2021/08/27 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين التبرؤ والتوضيحات، وصولاً إلى التقدم ببلاغٍ ضده في مصر؛ توالت ردود الفعل حول إعلان الفنان المصري محمد رمضان منحه الدكتوراه الفخرية في "التمثيل والأداء الغنائي"، ولقب "سفير الشباب العربي" في لبنان.

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