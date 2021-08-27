الكاظمي يعلق على عودة الصدر للانتخابات

2021/08/27 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانتخابات النيابية.وذكر الكاظمي في تغريدة علي تويتر، “نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات”، مقدما الشكر “لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته”.ودعا كل المقاطعين إلى “مواقف مشابهة”، مشيرا اننا “نأمل بمشاركة واسعة من […]

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