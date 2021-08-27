2021/08/27 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، اكمال استعداداتها لاستقبال العاصمة الوفود العربية والاجنبية المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تنطلق اعماله يوم غد السبت.وذكر بيان للامانة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



امانة العاصمة تعلن اكمال استعداداتها لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المركز الخبري الوطني.

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