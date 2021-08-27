2021/08/27 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مساندتها لمؤتمر بغداد الذي سيعقد يوم غد السبت. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الأمن القومي الأمريكي يشدد على أهمية عقد مؤتمر بغداد المركز الخبري الوطني.

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