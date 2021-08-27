إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص للحدود بين العراق وسوريا

2021/08/27 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص عبر الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة أم الخباري.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من […]

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