2021/08/27 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خسر المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أمام فريق نيغدة أنادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أزميت التركية.وسجل هدف المنتخب العراقي الاولمبي اللاعب مصطفى وليد من ركلة حرة مباشرة بالشوط الاول في المباراة التي اشتركت فيها المجموعة الثانية التي لم تلعب […]

ظهرت المقالة الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام “نيغدة أنادول” التركي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام “نيغدة أنادول” التركي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام “نيغدة أنادول” التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).