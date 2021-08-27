2021/08/27 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: ندعو المقاطعين إلى مواقف مشابهة ونأمل بمشاركة واسعة بالانتخابات.عاجل | الكاظمي يرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات.

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