رغم عدم دعوتها.. واشنطن تعلق على عقد مؤتمر بغداد ليوم غد

2021/08/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق مستشار الأمن القومي الاميركي، جاك سوليفان، اليوم الجمعة، على عقد مؤتمر بغداد ليوم غد السبت رغم عدم دعوة واشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجرى إتصالاً هاتفياً بمستشار الامن القومي للرئيس الامريكي جاك سوليفان، مُقدماً التعازي للحكومة الامريكية بسقوط عددٍ من الجنود الامريكان بالاضافة الى عدد من المواطنين الافغان إثر التفجير الذي وقع يوم أمس بالعاصمة الأفغانيّة كابُل".

وأكد الوزير، بحسب البيان، على أن "العراقيين حاربوا إرهابييّ داعش وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب"، مُعرباً عن "إدانته الشديدة لهذا الفعل الإرهابي".

من جانبه قدم سوليفان "شكره لوزير الخارحية العراقية على الاتصال"، مشيراً إلى أن "العراقيين كانوا سباقين في قتال الارهاب وجماعاته، وإن هذا التضامن مع عوائل الضحايا دليل على إحساس التضامن بين الكثير من أبناء العراق والذين وقعوا ضحايا لمثل هذه العمليات الارهابية"

وأفصح بالقول: "لا بدَّ من الاستمرار في محاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا"، مشددا على "أهمية عقد مؤتمر بغداد، يوم غد السبت، ووصف المؤتمر بأنه دليل على فعالية العمل الدبلوماسي العراقي"،مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الإجتماع".

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