قطع هذه الطرق غداً.. تعرف على خطة تأمين الحماية لمؤتمر قمة بغداد

2021/08/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصد أمني ، اليوم الجمعة، عن المناطق المشمولة بالقطوعات ضمن خطة تأمين انعقاد قمة بغداد يوم غد السبت.وقال المصدر ان "قطعات مديرية المرور العامة دخلت بحالة الانذار القصوى ضمن خطة تأمين القمة"، مضيفا أنها "ستباشر بقطع منطقة الواجب (طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض مناطق الكرادة) في الساعة السادسة من صباح يوم غد".

من جهتها أصدرت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، مجموعة من التوجيهات لتنفيذ خطة تأمين الحماية لمؤتمر "قمة بغداد".وقال إعلام العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن توجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد يواصل اللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ إشرافه على آلية تنفيذ خطة تأمين الحماية لمؤتمر قمة بغداد".

وأضاف ان "قائد العمليات زار مقر لواء المشاة الخامس والخمسين فرقة المشاة السابعة عشرة وذلك للوقوف على الاستعداد القتالي وجاهزية قطعات اللواء مطلعاً على مراحل تنفيذ الخطة وآلية انتشار القطعات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في مناطق جنوب بغداد".

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