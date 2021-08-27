2021/08/27 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص عبر الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة أم الخباري.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء 72 من رصد مجموعة مكونة من 7 أشخاص يحاولون عبور …

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