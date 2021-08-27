امانة العاصمة تعلن اكمال استعداداتها لـ”قمة بغداد”

2021/08/27 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، اكمال استعداداتها لاستقبال العاصمة الوفود العربية والاجنبية المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تنطلق اعماله يوم غد السبت.وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دائرة المشاريع ودائرة المتنزهات وسائر الدوائر البلدية قد اكملت اعمالها المتعلقة بصيانة وتأهيل وتأثيث طريق مرور الوفود المشاركة …

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