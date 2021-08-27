وزير الخارجيَّة يجري اتصالًا هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

2021/08/27 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالًا هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.وقدم حسين / حسب بيان للوزارة / التعازي للحكومة الأمريكية بسقوط عددٍ من الجنود الأمريكان بالإضافة إلى عدد من المواطنين الأفغان إثر التفجير الذي وقع يوم أمس بالعاصمة الأفغانيّة كابُول./انتهى3

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