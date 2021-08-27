2021/08/27 | 22:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات ويوجه دعوة للمقاطعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/27 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات ويوجه دعوة للمقاطعين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات ويوجه دعوة للمقاطعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).