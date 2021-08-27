الكاظمي يرحب بقرار الصدر العودة إلى خوض الانتخابات: ندعو المقاطعين للعدول عن قرارهم

2021/08/27 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" (27 اب 2021): " نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته".

ودعا الكاظمي "كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة"، املا "بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير".

‏واختتم الكاظمي تغريدته بالقول: "العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق".

وقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، فيما دعا إلى مشاركة مليونية.





وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعه "ناس"، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، دعته للمشاركة في الانتخابات

وأضاف الصدر، أن "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".

واشار إلى أنه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً إلى أنه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".

وتوجه الصدر لأنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".

وتالياً النص الكامل لخطاب عودة الصدر إلى السباق الانتخابي:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى: ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)).فيا أيّها الأهل والأحبة، ويا أيها المصلحون، اليوم قد تَسلّمتُ ورقة موقّعة من بعض القادة السياسيين، الذين لا زلنا نثقُ بهم؛ لأنَّهم يسعون للإصلاح.

نعم، إنّها ورقة ميثاق إصلاحيٍّ معتّد بها، كمرحلة أُولى، فكانت باباً للأمل في إنقاذ العراق مجدداً من أفكاك الفاسدين، الذين لا هدف لهم إلّا السلطةَ والمالَ على حساب الشعب، تلك الورقة الإصلاحية التي يجب أنْ تكون ميثاقاً وعهداً معهوداً بين الكتل الموقِّعة وبين الشعب الحبيب بسقفٍ زمني معيّن، من دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية، وعشّاق التبعية والتسلّط والفساد.

نعم، إنَّ تلك الورقة جاءت وفقاً لتطلّعاتنا، وتطلّعات الشعب الشعب الإصلاحية؛ لذلك فإنَّ العودة إلى المشروع الإنتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمراً مقبولاً وميسّراً.

الّا أنَّ البعض راهنوا على أنّني لا أستطيع العودة لتلك الإنتخابات لتأخر الوقت أولاً، ولعدم قناعة القواعد الشعبية بذلك، وأنا أُراهن -أولاً- على طاعتكم المعهودة دوماً في الشدّة والرخاء، وفي أيّ قرار أتّخذه مهما كان؛ لذلك فإنّني على يقين أنّنا وإيّاكم -أيها الأحبّة- سنخوضُ تلك الانتخابات بعزمٍ وإصرارٍ لا مثيل له؛ لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الإحتلال والفساد والتطبيع والتبعية؛ لذلك اقتضت المصلحة أنْ نخوض الانتخابات بصورة مليونية، فإنَّ الفاسدين يراهنون على قلّة عددكم، وأُراهن على كثرتكم وثباتكم وطاعتكم وقناعتكم وثقتكم وانتظامكم، فالعراقُ عراق الصدرين، وسيكون هذا الإصلاح باباً لرفع البلاء وإنقاذ العراق، فإنَّ الله (تعالى) لا يُهلك المصلحين.

وأنتم كنتم ولا زلتم جنود الإصلاح، كما عهدتكم في مناصرتكم لنا آل الصدر، فايّاكم وتسليم العراق للفساد والتطبيع والعنف، فحبُ الوطن من الإيمان.

ثم إنَّني أجدُ نفسي محتاجاً لوقفتكم معي لِكي تُطَبَّقَ ورقة الإصلاح هذه من خلال وقفاتكم المليونية في ساحات التظاهر تارة، وفي قبة البرلمان تارة أخرى؛ لكي نُثبت للجميع بأنَّنا الكتلة الأكبر والتي لم يعهد العراق مثيلاً لها لا سابقاً ولا لاحقاً، بشرط طاعتكم والتزامكم بضوابط المشرفين على مشروع الإنتخابات، وبلا تشكيك أو إرجاف، وسيكون كل فردٍ منكم لساناً ناطقاً للدعاية الانتخابية الإصلاحية.

فشكراً للموقِّعين الذين أعادوا الأمل في الإصلاح، وكذلك الشكر موصول إلى الأخ الكاظمي، وشكراً لكم يا فسطاط الإصلاح ويا محبي الوطن..



وشكراً لكم.

ورحبت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الجمعة، بقرار عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات.

وذكرت الجبهة في بيان، انها "ترحب بقرار سماحة السيد مقتدى الصدر بخوض الانتخابات النيابية المبكرة بعزم واصرار، وتعتبرها خطوة إيجابية للمضي قدمًا نحو تحقيق إصلاح سياسي مجتمعي حقيقي في المرحلة القادمة عبر الانتخابات المبكرة، وتطالب الجبهة التركمانية العراقية الكتل السياسية والقوى الوطنية بضرورة تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتحمل مسؤولية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المبكرة والضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقامة انتخابات نزيهة تنسجم مع المعايير الدولية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب العراقي".

ودعت الجبهة، "الجماهير التركمانية في كركوك وعموم مناطق توركمن إيلى والعراق إلى استلام بطاقاتها الانتخابية وخوض الاستحقاق الانتخابي القادم بكل قوة لإثبات علو الصوت التركماني في مجلس النواب القادم لضمان حضور فاعل وقوي في خارطة العملية السياسية القادمة".

وجددت الجبهة بحسب الببيان، "كقوة وطنية سياسية نهجها الثابت بالحفاظ على وحدة العراق وعراقية كركوك بهويتها التركمانية ودفاعها عن حقوق الشعب التركماني في جميع المحافل والاستحقاقات الوطنية القادمة".

وكذلك رحب "ائتلاف النصر"، اليوم الجمعة، بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات المقبلة.

وقال الائتلاف في بيان: "يرحب ائتلاف النصر بعودة التيار الصدري للمشاركة بالإنتخابات القادمة، ويرى بالعودة زخماً وطنياً باتجاه مشاركة شعبية واسعة بالإنتخابات".

وأضاف، "يدعو ائتلاف النصر الشعب إلى مشاركة إنتخابية واسعة لتمكين الإصلاح والتغيير".

وشدد على "ضرورة إلتزام المفوضية والقوى السياسية بإجراء إنتخابات نزيهة وفق معايير عادلة بعيداً عن توظيف إمكانات الدولة أو المال السياسي أو سياسة فرض الإرادات".

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