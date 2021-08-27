أستراليا تعلن القبض على “عدو الصحة العامة رقم واحد”

2021/08/27 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت الشرطة الأسترالية شابا فرّ من مركز للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وحسب تقارير محلية، علم أنتوني كرم (27 عاما) بإصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين، لكنه تجاهل الأمر وفر من مكان الحجر الصحي الإجباري، لتطلق السلطات بعد ذلك عمليات مطاردة بحثا عنه.

وبسبب فراره من مكان العزل المفترض، خشيت السلطات أن يتسبب بإصابة الآلاف.

ونشرت السلطات لقطات تظهر القبض على كرم مساء الخميس في منطقة سيدني، حيث كان يسعل وعليه آثار المرض، ما يظهر الخطر الذي كان يشكله على المجتمع.

🇦🇺 FLASH – Un "fugitif covid" considéré comme l’"ennemi n°1 de la santé publique" a été interpelé près de Sydney après 10 jours de "cavale".



Il avait refusé de s’isoler après un test positif et donné une fausse adresse avant de s’enfuir.



Un mandat d’arrêt avait été émis.



#COVID19 pic.twitter.com/CCGv7uHytZ

— Mediavenir (@Mediavenir) August 27, 2021

وعندما واجه الشاب العشريني الصحفيين، أثناء اقتياده ، أصر على أنه لم يرتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن “لديه دليلا يثبت عكس ذلك”.

ووصف كرم بأنه “عدو الصحة العامة رقم واحد” في أستراليا.

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