بايدن يحذر ايران من إجراءات أخرى في حال عدم نجاح الدبلوماسية معها

2021/08/27 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططا للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفا أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها.

وأضاف بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه “سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت”وقال إن “علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها”.

وأشار بايدن إلى أنه بحث مع بينيت عددا من الملفات بما فيها فيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه “علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية” مضيفا أنه ” يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية”.

وتابع أن “إسرائيل ستقف دائما مع الولايات المتحدة دون تردد”.

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