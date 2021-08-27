ماكرون يتوجه الى العراق للمشاركة في قمة اقليمية ويزور هذه المحافظات

2021/08/27 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر مطلعة، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر دول جوار العراق من أجل دعم استقرار البلاد والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، لا سيما في مكافحة تنظيم داعش.

واضافت، أن "زيارة ماكرون للعراق تشمل العاصمة بغداد، أربيل ثم الموصل قبل العودة إلى باريس مساء الأحد".

وسيكون ماكرون المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

واشارت تلك المصادر الى انه سيرافق ماكرون في الزيارة، وزيرا الخارجية والدفاع جون إيف لودريان وفلورونس بارلي بالإضافة إلى شخصيات برلمانية وغيرها.

واوضحت، ان زيارة ماكرون للعراق، تحمل بعدا ثنائيا، حيث سيناقش الرئيس الفرنسي خلالها التزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما أنه سيكون لها بعد إقليمي حيث سيشارك ماكرون في مؤتمر يجمع ممثلين عن دول الجوار للعراق.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت في وقت سابق ان ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 أيلول 2020، يريد "إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

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