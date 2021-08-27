المرور العامة تعلن الخطة الخاصة بمؤتمر بغداد

2021/08/27 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، الخطة المرورية الخاصة بمؤتمر بغداد المقرر انعقاده يوم غد السبت.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شوارع بغداد لن تشهد يوم غد قطوعات"، مشيراً إلى أن "القطوعات قد تقتصر على مداخل المنطقة الخضراء أثناء دخول الوفود المشاركة".

وأشار إلى أن "طريق المطار والمنطقة الخضراء سيكونان مراقبين بدقة ويقطعان أثناء وصول الوفود الى بغداد".

وتحتضن العاصمة بغداد يوم غد مؤتمرا للتعاون والشراكة بمشاركة تسع دول تضم تركيا وإيران والاردن والكويت ومصر وقطر والامارات والسعودية وفرنسا اضافة الى الجامعة العربية ومنظمات دولية.

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