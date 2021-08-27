2021/08/27 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق، فيما أشارت إلى ضبط 19 بندقية تركها المهربين بعد فرارهم.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء ٧٢ من رصد مجموعة مكونة من ٧ أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة ام الخباري، حيث باشرت القوة بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذو بالفرار باتجاه الأراضي السورية".

ولفت البيان إلى "شروع القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على ١٩ بندقية تركها المهربين بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).