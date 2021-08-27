2021/08/27 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الأولمبي يلاقي ليبيا الأول ونادي نيغدة أنادول التركي ودياً وفد إتحاد كأس الخليج العربي يختتم زيارته التفتيشية بغداد- ساري تحسين اختتمتْ، الزيارة التفتيشية لوفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم للاطلاعِ على المرافق الحيوية التي تخصُ تنظيم خليجي 25 المقرر إقامتها في البصرة، ورافقَ الوفد في زيارته التفقدية نائب رئيس الهيأة التطبيعية، الدكتور شامل […]

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