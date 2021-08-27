2021/08/27 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مستهل تصفيات كأس العالم ليفربول يرفض سفر اللاعب محمد صلاح للإنضمام لمنتخب بلاده { لندن – وكالات: أرسل نادي ليفربول خطابا إلى اتحاد الكرة المصري يعتذر فيه عن عدم إمكانية انضمام لاعبه محمد صلاح لمعسكر منتخب بلاده المقبل، والذي يستعد لخوض مباراتي أنغولا والغابون ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم […]

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