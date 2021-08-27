حسن نصرالله: سفينة نفط إيرانية ثالثة ستبحر إلى لبنان

2021/08/27 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن سفينة إيرانية ثالثة مُحملة بالنفط سوف تبحر في طريقها إلى لبنان، وذلك بوساطة من الحزب لتخفيف أزمة وقود حادة في البلاد.

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