زنكنة: قمة بغداد وجدت لحلحلة المشاكل لا لاثارتها

2021/08/27 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، صباح زنكنة، اليوم الجمعة، ان نتائج قمة بغداد ستكون ايجابية شريطة غياب التقاطعات بين الكتل السياسية، لافتا ان اي مشكلة في المنطقة ستؤثر على الواقع العراقي.وقال زنكنة في حصاد الايام، ان “جهات سياسية تحاول تحقيق مكاسب قبل خوض الانتخابات”، موضحا ان “نتائج القمة ستكون ايجابية شريطة غياب […]

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