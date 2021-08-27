يحاربونك في عملك: إليك السبب -اسمها محمد 29- - لمى محمد

#لمى_محمد -يحاربونك في عملك لأحد سببين أو أنك أفضل منهم، أو لأنك تشعرهم بأنك أفضل منهم -يعني تظن نفسك أفضل-…ضحك علي:-أظن نفسي أفضل..
هل حقاً تعتقدين بدبلوماسية جو العمل…-جداً..
وجداً..
الاذكياء فقط من يعرفون أن الناس -بغالبيتهم المطلقة- يقضون عمرهم في تحصيل مناصب يظنون أنهم يملكونها، لكنها في الحقيقة تملكهم.
أحكي لك حكاية: -في العام الفائت حضر صديق قديم لزيارتي مع زوجته وولديه..
حكى لي ت ......
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