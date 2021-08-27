يحاربونك في عملك: إليك السبب -اسمها محمد 29- - لمى محمد

2021/08/27 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد -يحاربونك في عملك لأحد سببين أو أنك أفضل منهم، أو لأنك تشعرهم بأنك أفضل منهم -يعني تظن نفسك أفضل-…ضحك علي:-أظن نفسي أفضل..



هل حقاً تعتقدين بدبلوماسية جو العمل…-جداً..



وجداً..



الاذكياء فقط من يعرفون أن الناس -بغالبيتهم المطلقة- يقضون عمرهم في تحصيل مناصب يظنون أنهم يملكونها، لكنها في الحقيقة تملكهم.



أحكي لك حكاية: -في العام الفائت حضر صديق قديم لزيارتي مع زوجته وولديه..



حكى لي ت ......





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