مستشار الأمن القومي الأميركي يشدد على أهمية عقد مؤتمر بغداد ويبدي مساندة بلاده

2021/08/27 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساندتها لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد يوم غد السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزيرها فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً بجاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الامريكي، مُقدماً التعازي للحكومة الامريكية بسقوط عددٍ من الجنود الامريكيين وعدد من المواطنين الافغان إثر التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانيّة كابُل.

بدوره شدد سوليفان على أهمية عقد مؤتمر بغداد، واصفاً المؤتمر بأنه دليل على فعالية العمل الدبلوماسي العراقي، وأكد أن واشنطن تساند عقد هذا المؤتمر.

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