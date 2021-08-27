المالية تنفي وجود آلية جديدة في اعتماد رواتب الموظفين

2021/08/27 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة المالية، الجمعة، ما اُشيع حول وجود آلية جديدة في اعتماد رواتب الموظفين.وذكر المكتب الاعلامي لوزير المالية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ينفي التصريحات التي نسبت الى الوزير علي عبدالامير علاوي والتي تداولتها بعض الوكالات الاخبارية بخصوص (وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل الفعلية)”.وأكد …

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