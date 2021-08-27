العراق يعزّي واشنطن وكابول بضحايا التفجير الانتحاري في افغانستان

2021/08/27 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدّم وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، التعازي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، بعد سقوط ضحايا من الجنود الاميركيين وكذلك من المواطنين الأفغان بالهجوم الذي استهدف مطار كابل.وأكّد حسين خلال اتصال هاتفي بمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، وفق بيان أصدرته خارجية العراق وتلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنّ “العراقيين حاربوا إرهابييّ …

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