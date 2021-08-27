الزيدي: قمة بغداد جاءت في وقت غير مناسب لهذا السبب

2021/08/27 | 22:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حسن الزيدي، اليوم الجمعة، ان قمة بغداد جاءت في وقت غير مناسب نظرا لقرب موعد الانتخابات، مشيرا انه يفترض بايران والسعودية تحسين علاقتهما وانهاء القطيعة.وقال الزيدي في حصاد الايام ان “قمة بغداد جاءت في وقت غير مناسب نظرا لقرب موعد الانتخابات”.واضاف ان “المؤتمر لن يأتي بنتائج ايجابية وسيشكل عبئا […]

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