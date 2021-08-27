رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين: توقيت ازالة التجاوزات قبل الانتخابات غير مدروس

2021/08/27 | 22:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، صباح زنكنة، اليوم الجمعة، ان توقيت ازالة التجاوزات قبل الانتخابات غير مدروس، لافتا ان ناء المجمعات السكنية هو احد الحلول المهمة للقضاء على التجاوزات.وقال زنكنة في حصاد الايام انه “لابد من حملة لازالة التجاوزات لكن لماذا قبل الانتخابات؟”، مشيرا ان “توقيت ازالة التجاوزات قبل الانتخابات غير مدروس”.[…]

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