بايدن يبلغ بينيت بـ

2021/08/27 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن لبينيت: الدبلوماسية خياري الأول في التعامل مع إيران

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