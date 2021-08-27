تراوحت أعمارهن بين 15 و51.. اتهام ممثل أمريكي باغتصاب 21 إمرأة

2021/08/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه نجم الأفلام الإباحية الأمريكي رون جيريمي تهم ارتكاب 34 جريمة جنسية ضد 21 امرأة في فترة استمرت 20 عاماً، كما يقول الإدعاء العام في لوس أنجليس.

ويتهم الادعاء العام جيريمي بالاعتداء جنسيا على النساء، اللواتي تراوحت أعمارهن بين 15عاماً و 51 عاماً، خلال الفترة بين عامي 1996 - 2019.



وتنتظره عقوبة السجن لفترة تزيد عن 300 سنة إذا أدين.

ودفع جيريمي، البالغ من العمر 68 عاماً، ببراءته من التهم الموجهة إليه الأربعاء.

ويعتبر رون جيريمي من الأسماء اللامعة في صناعة الأفلام الإباحية حيث ظهر في أكثر من 1,700 فيلم منذ عام 1979.

وتتضمن لائحة الاتهام المعدة في 19 أغسطس/آب، والتي كشف النقاب عنها علنا الأربعاء، ارتكاب 12 جريمة اغتصاب، من بينها جريمة اغتصاب لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في 2008 وأخرى لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في 2004.

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