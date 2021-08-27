أسماء قادة الدول المشاركين في قمة بغداد - عاجل

2021/08/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر عراقي، أسماء قادة الدول الذين سيحضرون قمة بغداد المقررة يوم غد السبت.وقال المصدر، بحسب روسيا اليوم، إن "القادة الذين أكدوا حضورهم، هم: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف، أن "موقف الإمارات لم يحسم بعد، فقد يحضر رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وربما ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشار إلى أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبلغ الحكومة العراقية بحضوره، أما تركيا فرشحت وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، وهناك احتمالية ضعيفة بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أما إيران فسيمثلها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان".

وتابع المصدر أن "تمثيل الكويت سيكون برئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، أما السعودية سيمثلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

ومن المقرر أن يعقد في العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي مؤتمر قادة دول الجوار الذي دعت إليه حكومة مصطفى الكاظمي في محاولة لاستعادة دور العراق في المنطقة.

المؤتمر الذي أعلن عنه مؤخرا، يشكل بالنسبة لحكومة الكاظمي حافزا كبيرا في استضافة الخصوم على طاولة واحدة وجمع المتضادين، لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي يتأثر العراق بأحداثها.

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