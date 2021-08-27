ابو الغيط يشارك بقمة بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/27 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم غد السبت في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن : المؤتمر الذي يحضره عدد من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وكذلك لتعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.وأكد المصدر أن : الجامعة العربية تواكب العراق وتثمن عاليا جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذلك نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف./انتهى3

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