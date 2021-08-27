الكاظمي يرحب بعودة الصدر للانتخابات ويوجه دعوة للمقاطعين

2021/08/27 | 23:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الشكر للقيادات السياسية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، " نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته".

ودعا الكاظمي "كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة، بعد إعلان انسحابه قبل أقل من شهرين.

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