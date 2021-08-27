بعد تحقيقات دامت 90 يومًا.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرًا حول أصول فيروس كورونا

2021/08/27 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يومًا بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لتقرير غير سري نُشر علنًا يوم الجمعة.

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