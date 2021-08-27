بعد ضجة واسعة…سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

2021/08/27 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اصدرت الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، للفنان المصري، محمد رمضان، قرارا، اليوم الجمعة، بسحبها منه، والتي أثارت ضجة واسعة منذ الإعلان عنها.وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب […]

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