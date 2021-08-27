2021/08/27 | 23:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، صباح غد السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن المؤتمر، الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، …

ظهرت المقالة أبو الغيط يشارك في مؤتمر بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط يشارك في مؤتمر بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط يشارك في مؤتمر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).